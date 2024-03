Carabiniere prende a pugni nordafricano durante un controllo | il video shock

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ilche in questi momenti sta facendo discutere restituisce immagini inequivocabili: unviene preso ada un, che stava tentando di farlo salire sull’auto di servizioun fermo. È accaduto martedì mattina a Modena e l’abuso del pubblico ufficiale, all’apparenza del tutto immotivato, è stato ripreso da un testimone. Vediamo insieme cos’è successo. CarabinieriIl, diventato virale, è stato diffuso sui propri canali social dal gruppo ‘Welcome to Favelas’ e rirebbe solo una parte dell’intervento. I fatti sono avvenuti poco prima delle 10 in largo Garibaldi, di fronte al teatro Storchi. Stando a quanto ricostruito, i militari, che ...