Capsule per il bucato | come usarle al meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Una delle domande più frequenti, quando si fa il, è relativa al dosaggio del detersivo. Dalla scelta della quantità giusta o sbagliata, infatti, può dipendere il livello di igiene, la morbidezza dei capi lavati e il profumo. Ci sono tanti fattori da cui dipende il risultato. In ogni caso, se si usano leper il, moderne e comode soluzioni per questo lavoro domestico, si può stare tranquilli che in questo caso il detersivo è già dosato. Costano un po’ di più, ma, alla lunga, permettono di risparmiare e di evitare sprechi di prodotto e di soldi. È bene, però, imparare a utilizzarle nei modi migliori. Numero diper ilLeper ilo pod, in cui sono inclusi detersivo e ammorbidente, sono...