Capi danneggiati | 15 errori che facciamo tutti e che rovinano i vestiti durante il lavaggio

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per mantenere iin buono stato è fondamentale lavarli nel modo corretto ed attenersi a delle piccole ma fondamentali regole. Vediamo insieme quali sono le cose da non fare per un risultato ottimale. La lista dei 15comuni che possono danneggiare iil: Separazione sbagliata: Oltre al colore, prestare attenzione al tipo di tessuto, lavando separatamente abbigliamento in lana, asciugamani e indumenti sintetici. Rimozione errata di macchie: Le macchie devono essere trattate con cura e possibilmente eliminate prima del. Detergente in eccesso: L’eccesso di detergente produce troppa schiuma e può accumulare batteri, compromettendo il. Zipper: Chiudere le cerniere prima delper ...