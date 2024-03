Capelli | i bob da Oscar | la tendenza della primavera 2024

La primavera è alle porte e con lei arriva anche una ventata d’aria nuova e la voglia, spesso, di cambiare il proprio look in. vista della bella stagione. Quali tagli scegliere, però, e quanto ... (cultweb)

Apri il menu di navigazione: Butterfly bob, minimal bob, bubble bob, sleek bob e tanto altro. L'amato caschetto ha dominato il tappeto rosso della notte losangelina declinandosi in un ventaglio di forme e stili diversi ...vanityfair

Come ottenere il taglio Hydro Bob, amato dalle star: Da America Ferrera in poi, le star amano l'hydro bob, o caschetto bagnato. Ecco come ottenerlo. Guarda il video di Amica.it ...amica

Vanessa Incontrada cambia look: si prepara alla primavera coi Capelli biondo crema: Vanessa Incontrada ha deciso di cambiare look: ha detto addio ai Capelli biondo cenere e bob corto, optando per un color crema perfetto per la primavera ...fanpage