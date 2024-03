Caos Milan | cosa rischia il club e la posizione di Pif sul futuro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 14 marzo 2024) Periodo non facile per il. La notizia dell’indagine su Gazidis e Furlani sta facendo tremare i tifosi rossoneri. Marealmente il Diavolo? La notizia dell’indagine sul passaggio delda Elliott e RedBird è stata un fulmine a ciel sereno per i tifosi rossoneri. Al momento l’inchiesta è solo giudiziaria. Presto, però, il fascicolo potrebbe arrivare sul tavolo della Procura FIGC. Eccoildopo l’indagine – cityrumors.it – foto AnsaMarealmente il? Lo andiamo ad analizzare nei dettagli in questo articolo e proviamo a dare delle risposte anche alle domande dei tifosi rossoneri.indagato, eccoPer ...