Cantiere edile non sicuro a Scauri | maxi-multa per la titolare

(Di giovedì 14 marzo 2024) Minturno, 14 marzo 2024 – Nel corso del pomeriggio del 13 marzo c.a. adi Minturno (LT), i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di specifico e mirato servizio per fronteggiare irregolarità edilizie, unitamente alla Polizia Locale e a personale del Dipartimento di Prevenzione Servizio S.P. E S.A.L. della ASL di Latina, distaccamento di Minturno, durante un controllo di unin località Marina di Minturno, hanno sanzionato amministrativamente, per i reati concernenti la salute e la sicurezza lavoro, una donna classe 74 originaria della provincia di Roma, ma residente a Minturno (LT),della ditta che si occupava dello svolgimento dei lavori edili di ristrutturazione dell’immobile. Le summenzionate violazioni amministrative sono state complessive di euro 8.000 circa, che laddove non ...

