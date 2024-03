Canne libere in Germania

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di giovedì 14 marzo 2024) La cannabis, da cui deriva la marijuana, in Italia è considerata una droga. Leggera, ma pur sempre droga. Ed è vietato venderla (a parte quella con thc fino allo 0,2%) se non per comprovati scopi terapeutici. In Olanda tutti credono che la cannabis sia legale, ma non è vero: è consentita solo a scopi terapeutici, ...