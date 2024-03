Cannavaro a LetExpo Junior Cup | “Non è facile portare il sociale in fiera di business”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Verona, 14 mar. – (Adnkronos) – Intervenuto alla premiazioneCup, il campione del mondo e allenatore di calcio, Fabioha commentato così l?iniziativa: “Per il terzo anno partecipo a questo evento, grazie all?invito della famiglia Grimaldi. Vedo questi crescere e continuare ad avere voglia di divertirsi. Oggi si sono goduti la vittoria e l?intero evento. Questo entusiasmo da fa capire che l?evento funziona”.La premiazione Let ExpoCup, a cura di Alis per il, si svolta nell?ambito di2024, ladel trasporto e della logistica sostenibili organizzata da Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere.si è complimentato con Eugenio Grimaldi, ...