Camucia | un presente da ricordare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – L'associazione culturale CORTONA PHOTO ACADEMY desidera celebrare il decimo anniversario dalla fondazione con questo importante evento, una mostra fotografica esposta nel centro die la presentazione del relativo libro fotografico. Abbiamo voluto raccontare per immagini la nostra, frazione più importante e popolata del comune di Cortona,cosa è diventato oggi questo paese, rappresentare il, far pensare al futuro della nostra comunità. Il linguaggio scelto è la fotografia in bianco e nero, per meglio cogliere l'essenzialità delle situazioni ambientali, cercando modalità di composizione armonica e di impatto; un linguaggio dunque sintetico e intenso. Nel libro, l'originale dialogo fra il dr. Albano Ricci, antropologo, e l'architetto Gianfranco Caprai, ha dato ...