Call of Duty | Warzone Mobile un nuovo video mostra 19 minuti di gameplay

(Di giovedì 14 marzo 2024)ofsta per arrivare sui dispositivi iOs e Android. Il lancio è fissato per il 21 marzo e nel frattempo, unpubblicato da IGNben 19disu iPhone 15 Pro. Nel filmato è possibile vedere un’intera sessione in modalità battle royale, nonostante il gioco possa apparire molto simile aof, bisognerà attendere l’uscita ufficiale per scoprire le novità.si preannuncia particolarmente atteso: a ottobre dello scorso anno, il gioco ha raggiunto ben 45 milioni di utenti pre-registrati. In un post pubblicato dagli sviluppatori per celebrare i 20 anni della saga, sono ...

Call of Duty : Mobile non verrà abbandonato dopo il lancio di Call of Duty : Warzone Mobile . Un messaggio degli sviluppatori ha rassicurato i fan. I timori, non nuovi a dire il vero, si erano ... (game-experience)

La playlist Layovers 24/7 di Call of Duty : Modern Warfare 3 è stata annunciata dagli sviluppatori per questa settimana. Il comparto multiplayer del videogioco si arricchisce di questa selezione per ... (game-experience)

Il miglior loadout per l’XRK Stalker in Call of Duty : Modern Warfare 3 ci presenta il set di accessori e modifiche indispensabili per ottimizzare questo fucile di precisione. Rilasciato all’inizio ... (game-experience)

