Calenda | “Basilicata? Schlein è scomparsa | è chiaro che il leader della sinistra è Conte”

"ha messo un veto, il Partito democratico lo ha recepito e ci hanno notificato che la coalizione non è aperta ad Azione. Rispettiamo il Pd e la sua segretaria ma chi decide ha un nome e cognome ed è Giuseppe. Mette i veti, tira fuori l'uno mette l'altro". Lo ha detto Carloall'uscita da Palazzo San Macuto in merito alla candidatura espressa da Pd e M5s in. "Io cacciatore di voti? Idiozie. Cerchiamo un'alleanza con le opposizioni e se lo troviamo nulla quaestio. Andrò da Pittella, parlerò con la base e capire quale scelta compiere in questo ambito nuovo, ovvero il centroguidato dache decide chi sta dentro e fuori".