Calciomercato Milan | parla l’agente di Tomori | vuole restare ma…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 14 marzo 2024)di Fikayohato del futuro del difensore, affermando la volontà del giocatore dio Ilprova ad andare avanti e a lavorare per il futuro, anche se il momento non è facile e le dinamiche societarie non aiutano assolutamente. Bisogna, però, distinguere tra gli uomini societari e quelli di “campo”. Mister Stefano Pioli, infatti, si è detto molto sereno riguardo l’indagine avanzata dalla Procura dio, chevederci chiaro sul passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Un’altra figura che non ha niente a che fare con quanto accaduto, è il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada, che è già al lavoro per il futuro del club e in particolare sul fronte ...