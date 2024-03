Calciomercato Milan – Il rinnovo di Zeroli sempre più vicino | i dettagli

Riguardo al Calciomercato del Milan , dalla Germania arriva la notizia che anche l’Inter sarebbe sulle tracce di Joshua Zirkzee Al di là di come terminerà la stagione, il Milan sta già pianificando ... (dailymilan)

Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, continua a monitorare Di Gregorio. Per il suo portiere il Monza tiene duro… Il Milan, come altri club in Italia, ha messo nel mirino Michele Di ... (dailymilan)