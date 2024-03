Calcio Napoli | procedimento Uefa contro De Laurentiis per stop a Sky

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il presidente delaveva interrotto un’intervista di Politano in diretta Sky, da bordocampo, alla vigilia della partita in casa del Barcellona. La disciplinare dell’ha aperto unnei confronti del presidente del, Aurelio De, per violazione delle regole sui media, dopo che il n.1 del club aveva interrotto un’intervista