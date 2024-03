Calcio | le squalifiche Il Castellarano ne perde due | Solla e Valmori

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Meno del solito lenei campiuonati dall’Eccellenza alla Terza categoria. Questo perché domenica, causa maltempo, sono state giocate un numero di partite molto inferiore rispetto al normale. Il giudice sportivo ha fermato in Eccellenza per una giornata Faye (Fabbrico) e Romanciuc (Montecchio). In Promozione multa di 50 euro allo Sporting Scandiano per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro. Una gara a). Lo Sporting Scandiano giocherà la finale della Coppa Italia di Promozione mercoledì prossimo, 20 marzo (ore 20.30), sul sintetico di Zola Predosa contro i romagnoli del Bakia, diversamente da quanto riportato ieri sul nostro giornale. Ci scusiamo con i lettori e coi diretti interessati.