Calcio Juniores Regionale e Provinciale | risultati e marcatori delle gare tra il 9 e il 12 marzo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il Marina vince il derby contro la Castelfrettese. La Portuali Dorica pareggia ma va a +8 dalla Maceratese. Prova di forza della Cingolana contro il Portorecanati VALLESINA, 142024 – È stata la giornataprove di forza quella appena trascorsa nei campionati. Nelledello scorso fine settimana, infatti, sono arrivati dei segnali precisi da parte di diverse squadre della Vallesina e dintorni. A livello, il Marina ha vinto a Castelferretti e si conferma come avversaria numero uno del Montecchio Gallo primo della classe nel girone A. La Portuali Dorica, nel B, pareggia contro la Civitanovese ma allunga a +8 sulla Maceratese seconda. Nel, invece, prosegue la cavalcata del Senigallia ...

E’ una sconfitta pesantissima per i sogni di post season del Prato nel campionato Juniores nazionale, quella rimediata fra le mura amiche contro lo United Riccione . Un ko per 3-2 che significa ... (sport.quotidiano)

Si riapre la corsa al vertice per la Zenith Prato nel campionato JUNIORES ELITE. I bluamaranto battono 3-0 il Grassina e mantengono il passo delle migliori nel massimo campionato toscano di ... (sport.quotidiano)

Anche Edoardo Martini convocato per la rappresentativa di girone: Dopo la tappa di Figline, dove era stato selezionato Jacopo Formiconi, nel secondo raduno, andato in scena a Poggibonsi ...orvietosi

Calcio, le squalifiche del giudice sportivo. Ancora razzismo e violenza in campo: Il Giudice Sportivo ha preso decisioni rigide: ammende e squalifiche per comportamenti violenti e discriminatori in diverse categorie del Calcio dilettantistico.msn

Legnarello Calcio SSM in semifinale della Coppa Lombardia Juniores U19: 12 Marzo 2024 ore 20:30 Si gioca Legnarello SSM – Ardita Cittadella 1934, valevole per i Quarti di Finale della Coppa Lombardia 2024 Juniores U19.legnanonews