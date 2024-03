Calcio | Figc Roma-Inter | ammende per Inzaghi e Acerbi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Multa anche per la società dopo gli accordi di patteggiamento raggiunti- Solo una multa. Lafa sapere che "a seguito degli accordi di patteggiamento raggiunti dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico dell'Simonee il difensore nerazzurro Francescosono stati sanziona

Il giocatore della Lazio potrà tornare in campo già col Frosinone ROMA - La Lazio potrà contare anche su Matteo Guendouzi nella trasferta di sabato a Frosinone. La prima sezione della Corte ... (ilgiornaleditalia)

Lazio, la Corte d'appello della Figc riduce a un turno la squalifica di Guendouzi: (ANSA) - ROMA, 14 MAR - La corte sportiva d'appello della Figc accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Lazio sulla squalifica di due giornate a Guendouzi dopo il rosso nella gara contro il ...tuttojuve

Giorgio Memmo, morto l'avvocato tra i decani del foro di Lecce: Nella sua carriera, Memmo ha ricoperto anche il ruolo di Giudice sportivo nella Figc Lecce (negli anni '60) per poi divenire un componente nazionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, di cui ha ...quotidianodipuglia