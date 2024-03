Calcio | Figc Ridotta a una giornata squalifica Guendouzi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il giocatore della Lazio potrà tornare in campo già col Frosinone ROMA - La Lazio potrà contare anche su Matteonella trasferta di sabato a Frosinone. La prima sezione della Corte Sportiva d'Appello, presieduta da Umberto Maiello, ha infatti parzialmente accolto il reclamo della società bi

Italia, ecco le nuove maglie per Euro 2024: tricolore lungo le spalle e sul colletto la scritta l'Italia chiamò: "La maglia da casa - come precisa la Figc in una nota ufficiale - è erede della tradizione azzurra, mentre la versione da trasferta esplora il concetto di tricolore aggiungendo il rosso e il verde ...eurosport