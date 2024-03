Calcio femminile | cominciano le puole scudetto e salvezza In campo Fiorentina e Juve

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dopo la pausa riservata alle Nazionali e la parentesi delle semifinali di Coppa Italia riparte finalmente la Serie A 2023-2024 di. Nel massimo Campionato cominceranno le fase finali: la poulee la poule, dove ogni singola partita sarà decisiva. In questo weekend si svolgeranno quattro partite, due per la poulee due per quella. Sabato 16 marzo alle 15:00 scenderanno innella fase vincitori Sassuolo ein una sfida dalle mille insidie: da una parte la Viola vuole rimanere aggrappata allantus, al momento lontana soltanto quattro punti, dall’altro le emiliane sono intenzionate a continuare il ruolo di mina vagante, con l’obiettivo di dare fastidio a tutte le ...