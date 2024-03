Calcio Champions | Inter eliminata ai rigori | ai quarti va l’Atletico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 120? SI VA AI calci DI rigore! 118? Tra due minuti si andrà ai calci di rigore. 116? Giallo per Bisseck che stende Depay. 114? Calhanoglu di punizione manda ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 23.48 Inter che va fuori dopo una brutta partita ma che trova il suo culmine nella lotteria ... (oasport)

Pagina 1 | Griezmann e Depay riprendono Dimarco, poi i rigori condannano Inzaghi: Inter fuori: I nerazzurri non riescono a qualificarsi ai quarti di finale di Champions League: decisivo l'errore di Lautaro Martinez dal dischetto ...tuttosport

LIVE! Borussia Dortmund-PSV 1-0, subito Sancho: diretta aggiornamenti in tempo reale: L'arbitro dell'incontro è il nostro Daniele Orsato. Il Borussia Dortmund ha raggiunto per l'ultima volta i quarti di finale di Champions League nel 2020/21. Il PSV, invece, addirittura nel 2006/07.eurosport

Calcio: Marotta, non ci saranno problemi per rinnovo di Lautaro: (ANSA) - ROMA, 13 MAR - 'Credo che non ci saranno problemi, se non quelli di affrontare le cose con molta calma, perché in questo momento ...sport.tiscali