Calcio a 5 | Francesca Salvatore | “Stiamo andando nella direzione giusta Vogliamo partecipare ai Mondiali”

(Di giovedì 14 marzo 2024)settimana che porta alla doppia amichevole contro l’Ucraina, la nazionale italiana femminile dia 5 è pronta a far vedere di essere sempre di più una delle squadre di riferimento di questa disciplina a livello continentale e non solo. Lunedì 18 e martedì 19 marzo, cond’inizio prima alle 20 e poi alle 19 a Taranto, le azzurre non vedono l’ora di mettere in mostra quel gioco e quell’identità che le ha portate ad aggiudicarsi, ad esempio, il 3 Nations Tournament un mese farassegna contro Finlandia e Svezia. A tal proposito,conferenza stampa di presentazione dell’evento, la ctha dichiarato: “Confrontarci con le migliori squadre d’Europa è per noi motivo di stimolo e crescita: ci permette di lavorare sulle criticità e ...