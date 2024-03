Calciio | le sfide dalla A alla C delle squadre umbre | toscane e dello Spezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Nuovo fine settimana di intensecalcistiche a partire da venerdì 15 marzo. Come sempre ci concentriamo sui campionatiSerie ASerie C e sulle “nostre”. Ecco il programma SERIE A Empoli-Bologna (venerdì 15 marzo, ore 20.45) Atalanta-Fiorentina (domenica 17 marzo, ore 18) SERIE B Como-Pisa (sabato 16 marzo, ore 14) Ternana-Cosenza (sabato 16 marzo, ore 14) Reggiana-(sabato 16 marzo, ore 16.15) SERIE C Virtus Entella-Lucchese (venerdì 15 marzo, ore 20.45) Carrarese-Juventus Next Generation (sabato 16 marzo, ore 18.30) Pontedera-Spal (sabato 16 marzo, ore 18.30) Pineto-Arezzo (domenica 17 marzo, ore 14) Gubbio-Perugia (domenica 17 marzo, ore 16.15)