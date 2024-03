Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere diversi affari dalla SSC Napoli. Proprio dal suo ex club, infatti, il nuovo dirigente bianconero vuole costruire le basi per la Juventus del futuro, un ... (dailynews24)

Chiesto il rinvio a giudizio per Enzo Bucarelli, pm di Torino accusato di avere cancellato dal cellulare del calciatore Demba Seck alcuni video intimi (notizie.virgilio)

Calciatore della primavera diffonde video di una dipendente dell’As Roma che fa sesso: lei licenziata: Un Calciatore della Roma primavera diffonde in chat il video di una dipendente dell'As Roma mentre fa sesso con il suo fidanzato. Ma a pagare per questo fatto non è stato il giocatore, ma la presunta ...fanpage

Video a luci rosse, la Roma licenzia una dipendente dopo che un giocatore ha diffuso un suo filmato intimo: Una vicenda piuttosto controversa ha coinvolto negli ultimi mesi l'A.S. Roma, che avrebbe licenziato una dipendente vittima di revenge porn. Secondo quanto riporta il ...corriereadriatico

Ex Calciatore di Serie A parla nel processo al sindaco e ad altre 16 persone per associazione a delinquere: ex Calciatore di Serie A, nel processo a carico dell’ex sindaco di Portico di Caserta Gerardo Massaro e altre 16 persone tra cui esponenti politici della amministrazione di oltre sette anni fa dello ...casertace