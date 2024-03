Calano gli sbarchi | il modello italiano fa scuola in Ue E con il memorandum Italia-Albania…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) Gli arrivi dei migranti irregolari insono in costante calo dal mese di ottobre 2023. Lo dicono i dati del ministero dell’Interno e da ieri lo certifica anche Frontex, l’Agenzia europea per la protezione delle frontiere: nei primi due mesi del 2024 gli attraversamenti illegali sulla rotta del Mediterraneo centrale sono diminuiti del 70%. Un dato in contrasto con quello delle altre rotte, quella dell’Africa occidentale e del Mediterraneo orientale, che invece hanno fatto segnare un aumento dei flussi. Se uniamo i puntini, e cioè i numeri forniti a fine gennaio dall’Ue sul crollo degli arrivi di migranti tunisini in, fino al -80/90% nel mese di ottobre secondo la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson, si capisce chiaramente che a determinare il calo deglinon sono soltanto fattori fisiologici, come il ...