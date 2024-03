Cafezal | una crescita inarrestabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Oliva Sembraladi, un concept innovativo e magico nel settore della torrefazione di qualità, che ha cominciato nel 2017 a Milano un percorso di affermazione e rilancio davvero unico. Abbiamo già parlato su queste colonne del primo locale, ma siamo a raccontare oggi di un equity crowdfunding che fin dal giorno di lancio, lo scorso 28 febbraio, ha mostrato di raccogliere l’interesse di moltissimi donatori. Il primo punto vendita è stato quello in via Solferino nel 2017, che si è consolidato negli anni successivi, anche nel periodo più duro della pandemia, come micro-torrefazione con caffetteria. L’idea di proporre ai milanesi un locale di Specialty Coffee è stata di Carlos Bitencourt, ingegnere industriale brasiliano che, dopo quindici anni in giro per il mondo per importanti società di consulenza, ...