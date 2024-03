Cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un casolare a Foggia | è giallo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ildi un uomo èriin unnelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di, in zona contrada Mezzana Granda. Il corpo sarebberinvenuto indi: sul posto sono intervenuti i carabinieri dopo una segnalazione al 112, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli, in particolare sull’identità della vittima. Stando a quanto emerso finora, sarà eseguita l’autopsia nelle prossime ore per capire le cause dele decesso, che potrebbe anche essere collegato a delle cause naturali. Accanto allo stabile sono stati rinvenute due auto, probabilmente rubate e in fase di smontaggio. Un caso che ricorda da vicino un altro, sempre recente: il 12 marzo sempre a ...

