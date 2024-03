Caccia | l’appello di Luca Sommi | “Firmate la petizione del Fatto contro la legge spara-tutto È uno scempio che va fermato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) “Viviamo in un mondodi soprusi nei confronti dell’ambiente e degli animali. È un mondo cinico che deve finire. L’opinione pubblica sta cambiando ma poi si scontra con le leggi. Ora, per esempio, in discussione in Parlamento, c’è una proposta disullache è vergognosa“. In una direttala violenza sugli animali (qui l’integrale), il giornalista e conduttoreha invitato a firmare la, lanciata da ilQuotidiano sulla piattaforma IoScelgo, che ha l’obiettivo di bloccare ladella Lega – sostenuta dal centrodestra – che, di, liberalizza la. “È unache riduce le sanzioni, ...