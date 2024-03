Cabina di regia sui treni. I sindaci del Valdarno insoddisfatti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arezzo, 14 marzo 2024 – Nessuna risposta concreta. Si aspettavano ben altro idelAretino e Fiorentino, ieri pomeriggio, dall'incontro organizzato in Regione con Rfi etalia per analizzare le problematiche che si registrano nella tratta Arezzo-Firenze. Un incontro che quindi non ha fugato i dubbi e le critiche degli amministratori valdarnesi e dei rappresentanti del Comitato Pendolari, che hanno lamentato all'unisono la mancanza di un'analisi approfondita e specifica sui disagi della linea, oltre che di proposte concrete per la risoluzione dei problemi da parte delle aziende che gestiscono il servizio. Sono state quindi poste all'attenzione le criticità già rilevate e presentate più volte in precedenza, tra cui: la conflittualità traregionali e ...