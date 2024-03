C sinistra | Prodi a Conte | ‘se volete vincere mettetevi d' accordo' **

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – ?In Sardegna il campo progressista ha dimostrato di saper essere alternativa , ha confermato che c’è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile. Perciò ... (calcioweb.eu)

Regionali Basilicata, Lacerenza: "Lavoro celere e intenso con forze politiche lucane moderate e progressiste": "Oggi ho avviato il confronto con le forze politiche lucane moderate e progressiste con l'obiettivo prioritario di trasformare la piattaforma di idee e posizioni su cui c'è stata da subito ...napoli.repubblica

De Magistris: “Sto pensando di ricandidarmi a sindaco di Napoli, l’operato di Manfredi mi preoccupa e indigna”. E stronca il campo largo: “Ricandidarmi a sindaco di Napoli Ci vogliono 2 anni, ma ci sto pensando seriamente, nel senso che dire oggi che mi ricandiderò è una sciocchezza ma sicuramente non lo escludo, contrariamente a quant ...ilfattoquotidiano

Santoro presenta le liste per le Europee: "Noi 'disertori', questa sfida è una campagna per la pace": “La raccolta delle firme Non è uno scoglio, ma uno scalino necessario per avere la certezza che c’è una fetta di opinione pubblica convinta della necessità di questa lista" ...ilfattoquotidiano