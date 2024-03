C sinistra | Calenda | ‘leader è Giuseppe Conte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar (Adnkronos) – “C’è un leader del centroche èConte. In Sardegna hanno vinto per il voto disgiunto, perché la Lega non ha votato il candidato di destra. Se avessimo fatto le primarie di coalizione con Soru sarebbe uscito un candidato del Pd che avrebbe vinto per 30mila voti. Ma sono scelte loro, io non ci posso entrare”. Lo ha detto Carloa RadioinBlu. L'articolo CalcioWeb.