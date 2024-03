Buscemi ai consiglieri | no al linguaggio violento De Chirico chiede scusa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Scuse social e non solo del capogruppo di Forza Italia Alessandro Dedopo le offese rivolte alle consigliere del Pd Simonetta D’Amico e Alice Arienta e, subito dopo, una lettera rivolta a tutti icomunali dalla presidente dell’assemblea di Palazzo Marino Elena: "No a un". Ma ripartiamo dall’inizio. Dopo le offese rivolte martedì alle colleghe dem durante una seduta in videocollegamento di una commissione consiliare, l’azzurro Deieri ha chiestocon un messaggio sulle sue pagine social e con una lettera rivolta alla presidente: "Ieri (martedì, ndr) aveva perso la calma e urlando si era rivolto in particolare alla collega Alice Arienta zittendola e dicendole "vai al parchetto coi ...