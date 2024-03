Buon compleanno Michael Caine! Cinque film in streaming per festeggiare l'icona del cinema: L'attore londinese compie oggi 91 anni. Una carriera costellata di due premi Oscar e tante interpretazioni leggendarie. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.comingsoon

Anna Tatangelo, crisi con Mattia Narducci I dettagli social che lo confermerebbero: Che qualcosa non funzioni tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci Un dettaglio presente sugli scatti social della cantante ha fatto rizzare le antenne ai fan.gazzetta

compleanno speciale per Roberta Morise col pancione e la dedica d’amore di Enrico: Oggi Roberta Morise festeggia un compleanno davvero speciale col pancione e le parole del suo compagno E’ un compleanno davvero speciale quello che festeggia oggi Roberta Morise. Il pancione dice già ...ultimenotizieflash