“Brutta situazione” Kate Middleton | la teoria choc sulla salute | “Come l’imperatrice del Giappone”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 marzo 2024), nuove preoccupanti indiscrezioni. Ormai dallo scorso 17 gennaio, giorno in cui è stata rivelata al mondo la notizia dell’intervento all’addome, le voci sulle condizioni didella principessa e moglie di William si rincorrono. Le illazioni si sono moltiplicate anche perché dalla famiglia reale non sono arrivate informazioni certe tranne che uno scarno comunicato in cui si dice che lei gode di buona. E poi si chiarisce che“Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere il più possibile la normalità per i suoi figli e il suo desiderio che le sue informazioni mediche personali rimangano private”. Ma intanto si parla di una lunga convalescenza e il caso della foto ritoccata pubblicata dalla principessa aumenta i dubbi. Ora si fa ...