Brighton-Roma | programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ile isu Sky edi, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di. I giallorossi hanno stravinto l’andata per 4-0, ma gli inglesi sono in grado di ribaltarla se in serata sì: dunque massima attenzione e nessuna speculazione sul risultato, in palio i quarti. Chi riuscirà ad avere la meglio all’Amex Stadium? Si parte alle ore 21 di giovedì 14 marzo.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani e sucon la telecronaca di Stefano Borghi. SportFace.