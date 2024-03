Brighton-Roma | fuori Dybala e Paredes | c' è Baldanzi Diretta Atalanta-Sporting Live

(Di giovedì 14 marzo 2024) I giallorossi ripartono dal 4-0 dell'Olimpico per tagliare il traguardo dei quarti. De Rossi lascia a riposoI giallorossi ripartono dal 4-0 dell'Olimpico per tagliare il traguardo dei quarti. De Rossi lascia a riposo

Brighton-Roma si sfidano per il ritorno degli ottavi di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al Falmer Stadium, andrà in scena l’ottavo di finale di Europa League ... (calcionews24)

Brighton-Roma 1-0: super parata di Svilar su Adingra! Palo di Spinazzola | OneFootball

E dopo un primo tempo quasi dominato, il Brighton va in vantaggio al 37': Welbeck riceve fuori area dall’angolo sinistro, si aggiusta la palla sul destro e lascia partire una conclusione fantastica a ...onefootball

De Grandis: "Paredes ora gioca bene a calcio, non come quando era alla Juve": Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato in diretta dagli studi di Sky Sport 24 a margine del match Brighton - Roma di Europa League. De Grandis ha analizzato l'evoluzione di Lendro Paredes, ex ...tuttojuve

Moviola Brighton Roma, l’episodio chiave del match: L’episodio arbitrale chiave del match Brighton Roma, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/24 L’episodio chiave della moviola del match tra Brighton e Roma, valido per il ...calcionews24