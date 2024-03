Borussia Dortmund-Psv 2-0 | tedeschi ai quarti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024)(GERMANIA) (ITALPRESS) – Fa festa il, che batte 2-0 in casa il Psv e stacca il pass per idi finale. Sono le reti di Sancho in avvio e di Reus in pieno recupero a decidere la contesa. Dopo poco più di un minuto, i gialloneri costruiscono una grande occasione quando Maatsen sfrutta un rimpallo favorevole per andare al tiro con il sinistro, trovando pronto Benitez al salvataggio sopra la traversa. E' il preludio al vantaggio che arriverà già al 3?. Til libera male e Brandt serve Sancho, il quale va al tiro con un destro rasoterra che sfiora il palo interno e si insacca alle spalle del portiere per l'1-0. Al 16? ci vuole un doppio intervento di Benitez per respingere prima un destro di Brandt e poi il tap in ravvicinato di Malen. L'ex di turno ci riprova al 27?, ma la sua conclusione da ...