Borse Ue positive | si guarda ai dati Usa A Milano si mette in luce Tim

(Di giovedì 14 marzo 2024) In giornata saranno pubblicati gli indicatori sulle vendite al dettaglio e sui prezzi alla produzione di febbraio, utili per valutare lo stato di salute dell’economia e l’andamento dell’inflazione

I dati congiunturali americani orienteranno le decisioni della Fed. Scatta Leonardo dopo il piano, occhi su A2a e Generali. Euro poco mosso, petrolio in rialzo. Spread in calo verso 130 punti (ilsole24ore)

Borse oggi 14 marzo | Listini positivi in avvio, l’attesa per i dati sulla produzione Usa: Le Borse europee in avvio sono positive. Parigi guadagna lo 0,25% con il Cac 40 a quota 8.158 punti. Francoforte sale dello 0,23% con il Dax a 18.002 punti. Debole Londra che è sotto la parità (-0,1%) ...corriere