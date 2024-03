Borse | l’inflazione Usa raffredda l’Europa | rally Iveco +11% Spread resta ai minimi da due anni

(Di giovedì 14 marzo 2024) I prezzi alla produzione americani cresciuti più delle attese danno un motivo in più alla Fed per essere cauta nel tagliare i tassi. Debole anche Wall Street. A Piazza Affari il titolo dell’automotive corre con il piano al 2028. Lotra BTp e Bund tocca un minimo a 116 punti, poi risale

I dati congiunturali americani orienteranno le decisioni della Fed. Scatta Leonardo dopo il piano, occhi su A2a e Generali. Euro poco mosso, petrolio in rialzo. Spread in calo verso 130 punti (ilsole24ore)

Leonardo scatta dopo il piano e poi rallenta, occhi su A2a e Generali. Euro poco mosso, prosegue il rally di Bitcoin. Petrolio fiacco, spread in calo verso 130 punti (ilsole24ore)

I titoli del giorno a Piazza Affari: sotto la lente Leonardo, Snam ma anche Mps: La Borsa di Milano, tra le migliori del Vecchio continente ... Usa che potrebbero servire a chiarire ancora lo scenario macroeconomico negli Usa, dopo l’inflazione di martedì scorso. “Gli operatori ...borse

Borsa: l'Europa resta positiva, spread ritocca a 117 i minimi: Le Borse europee confermano l'andamento senza strappi, ma positivo, con lo sguardo rivolto a Wall Street e, in particolare, ad alcuni macro dagli Stati Uniti. In Europa si è raffreddata l'inflazione s ...ansa

Europa tonica. Piazza Affari non si allinea: (Teleborsa) - Seduta tonica per le Borse del Vecchio Continente ... utili per valutare lo stato di salute dell’economia e l’andamento dell’inflazione. Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA ...teleborsa