Borsa: Shanghai chiude a -0,18%, Shenzhen a -0,59%: Le Borse cinese chiudono la seduta in calo tra le nuove turbolenze del settore immobiliare e le tensioni tra Pechino e Washington con la proposta di legge sul bando di TikTok, l'app di proprietà di By ...ansa

La Cina avvia la rottamazione di Stato per cittadini e imprese ma le borse vanno in rosso: Il governo di Pechino cerca di rivitalizzare un’economia in deflazione. Aumentano le tensioni fra Usa e Cina su TikTok, l’app video in mano alla cinese ByteDance che il Congresso americano intende ban ...milanofinanza

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,22%: La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo: l'indice Hang Seng sale dello 0,22%, a 17.120,54 punti. Il Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,05% a 3.042,41, mentre quello di Shenzhen pe ...ansa