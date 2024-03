Borsa | Milano cede con Eni | rally di Iveco | vola Bioera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Piazza Affari ha chiuso debole (-0,29%) in linea con gli altri listini europei che si sono mossi insieme Wall Street dove i prezzi alla produzione sopra le attese hanno rinforzato le scommesse che la Fed interverrà senza fretta sui tassi. La presentazione del nuovo piano ha spinto in(+11,42%) mentre Eni (-3,04%) ha segnato la performance peggiore nel paniere principale. Debole anche Snam (-0,2%) dopo i conti. Si sono invece mossi in deciso rialzo Saipem (+4,52%) e Tim, in recupero del 3,49%. Leonardo (+3,19%) ha beneficiato invece della promozione arrivata da Jp Morgan. I risultati hanno premiato Mondadori (+2,08%) e le manifestazioni di interesse da parte di tre investitori hanno messo le ali a(+77,42%).