Borsa Mediterranea del Turismo | c’è anche la Nargi

(Di giovedì 14 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Comune di Avellino torna alladeldi Napoli. La vicesindaco con delega al settore, Laura, ha partecipato oggi al principale appuntamento internazionale dedicato aldelle aree mediterranee, vetrina particolarmente prestigiosa per la promozione delle bellezze del capoluogo. Per l’occasione,ha potuto raccontare tutto il fascino dei percorsi guidati di “Avellino Sotterranea”, ormai punto di riferimento imprescindibile nell’offerta turistica cittadina, insieme ai 3 nuovi percorsi pedonali ed al Virtual tour realizzati dall’Assessorato, che saranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni. Ma seguiranno ulteriori momenti di confronto. «Continua l’impegno dell’Assessorato ale ...

Ita Airways partecipa per la terza volta alla Borsa Mediterranea del Turismo , la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVII edizione, che si tiene a Napoli fino al 16 marzo. ... (ildenaro)

ITA Airways alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli: (TeleBorsa) - ITA Airways partecipa per la terza volta alla Borsa Mediterranea del Turismo, la più importante fiera B2B del Mediterraneo arrivata alla sua XXVII edizione, che si tiene a Napoli dal 14 ...finanza.repubblica

Mazzocchi e Ngonge presentano il ritiro del Napoli a Dimaro: "In montagna con i tifosi sarà bellissimo" | VIDEO: Ultime notizie SSC Napoli - Come tradizione la Val di Sole e il Trentino saranno presenti questa settimana a Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo. E oggi, proprio alla Fiera d’Oltremare, è previ ...msn

Italia centrale per Msc, 4,5 milioni di passeggeri nel 2024: L'Italia si conferma centrale nelle strategie di Msc Crociere. Il 2024 - è infatti emerso in un incontro alla Borsa Mediterranea del turismo - "sarà un altro anno record" per la società, a partire ...ansa