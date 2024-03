Borsa | l' Europa si conferma positiva e guarda ai dati Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Le Borse europee si muovono tutte in rialzo con lo sguardo rivolto ad una serie didagli Stati Uniti. Nel frattempo nel Vecchio Continente, a febbraio si è raffreddata al 2,8% l'inflazione in Spagna. Tra le singole Piazze la più spedita è Parigi (+0,77%). Madrid sale dello 0,2%, cosi come Milano dove sono in testa Leonardo (+4,3%) e Tim (+3%). Francoforte segna un +0,16%. Londra è marginale (+0,03%). Lo spread tra Btp e Bund continua ad aggiornare i minimi da novembre 2021. il differenziale, sceso fino a 119,1, segna 119,6 punti. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,56%. Per quanto rile commodity il petrolio è in rialzo con il wti sopra 80 dollari e il brent a 84,6 dollari. Il gas resta sotto 25 euro ma il calo si assottiglia ad un -0,9% Sul fronte dei cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0940.