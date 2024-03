Borsa | in Asia recupera Tokyo | l' immobiliare frena la Cina

(Di giovedì 14 marzo 2024) Borse die Pacifico in ordine sparso conche agguanta il rialzo nel finale di seduta (Nikkei +0,29%), dopo aver seguito la scia di Wall Street mista sotto il peso del tech. Vendite sulle Piazze cinese per le nuove turbolenze del settoree le tensioni tra Pechino e Washington con la proposta di legge sul bando di TikTok, l'app di proprietà di ByteDance, votata mercoledì dalla Camera dei Rappresentanti americana. Shanghai cede lo 0,18% e Shenzhen lo 0,59%. Tra gli altri Hong Konf lascia lo 0,78%. In rialzo Seul (+0,94%). Senza una precisa direzione i future sull'Europa mentre quelli su Wall Street sono orientati al rialzo. Tra i macro attesi l'inflazione della Spagna e, dagli Stati Uniti, le vendite al dettaglio, i prezzi alla produzione, le richieste di sussidio settimanali e scorte delle imprese.

Borsa, Europa verso avvio sulla parità. Tokyo chiude in rialzo, Cina giù:

