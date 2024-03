(Di giovedì 14 marzo 2024) Ladila seduta in leggero rialzo: l'indice Hang Seng sale dello 0,22%, a 17.120,54 punti. Il Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,05% a 3.042,41, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,09% a quota 1.766,89.

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico incerti in attesa dell'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell davanti al Congresso Usa, che potrebbe fornire segnali concreti ... (quotidiano)

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,22%: La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo: l'indice Hang Seng sale dello 0,22%, a 17.120,54 punti. Il Composite di Shanghai cede in avvio lo 0,05% a 3.042,41, mentre quello di Shenzhen pe ...ansa

Troppo debito: la Cina taglia i piani per le infrastrutture: Le borse ieri hanno chiuso alla fine in rosso, Hong Kong sotto la parità, Shanghai in calo dello 0,4%.Pechino ha ...milanofinanza

Dopo Evergrande, Vanke. L'economia cinese spaventata dai colossi fragili del mattone: Pechino esclude salvataggi pubblici. Il ministro Hi Nong: "Chi deve fallire dovrebbe fallire o essere ristrutturato. E per i danni pagherà il prezzo ...huffingtonpost