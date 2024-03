BOOM! Le soap turche arrivano su Real Time Prossimamente Hercai in prima serata

(Di giovedì 14 marzo 2024)L’antipasto è arrivato la scorsa estate quandoha lanciato Il Dottor Alì. Una novità nella programmazione ma comunque in linea con alcune atmosfere del canale e in una collocazione a scarso impatto. Ora per il canale 31 è giunto il momento di spingersi ancora più in là. E’ atteso il debutto di unaturca. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sta per sbarcare. La dizi è andata in onda dal 2019 al 2021 sul canale Atv, lo stesso che ha dato i natali a Terra Amara, con cui condivide le ambientazioni rurali e le passioni forti. Non è un caso che avesse destato anche le attenzioni di Mediaset (che come vi abbiamo anticipato ha acquistato Gulcemal). Per, si tratta dunque di un’operazione assolutamente inedita che vuole andare ...

