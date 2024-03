Boom del risparmio in Italia tra Libretti Postali e Buoni Fruttiferi

Gruisti, operatori navali, addetti alla conduzione degli impianti e ai controlli dimensionali: sono davvero molte e a elevata specializzazione le professionalità che occorrono per far funzionare al ... (nicolaporro)

Mancata dotazione negli ospedali di Macerata e Ascoli del sistema di chirurgia robotica, Carancini: "Un'umiliazione": 3' di lettura 14/03/2024 - La denuncia della mancata dotazione negli ospedali di Macerata e Ascoli Piceno del cosiddetto sistema di chirurgia robotica è, ancora una volta, un grave atto di disuguaglia ...viveremacerata

La sanità pubblica da sola non ce la fa Il 20% della spesa utilizzata per acquistare prestazioni dal privato. Boom in Lazio e Lombardia: Negli ultimi 20 anni la spesa per acquisto di prestazioni dal privato da parte del Ssn è passata dai 14 miliardi del 2002 ai 26,2 mld del 2022 ben 12 miliardi in più rispetto a 20 anni prima con una ...quotidianosanita

Il Boom del turismo enogastronomico e l’esperienza del festival WeFood: Sabato 16 e domenica 17 marzo ventuno aziende selezionate del Nord Est apriranno le loro porte ai visitatori per la nuova edizione della più importante ...messaggeroveneto.gelocal