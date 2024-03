(Di giovedì 14 marzo 2024) Il tanto atteso, un sostegno fondamentale per le lavoratrici con due o più figli piccoli, sta giungendo a molte famiglie, ma in. Decine di migliaia di lavoratrici, beneficiarie di questo importante aiuto, si sono trovate ad aspettare finora senza ottenere nulla.porta con sé una speranza tangibile, con unin arrivo per coloro che ancora non hanno ricevuto il loro dovuto sostegno finanziario. Scopriamo i motivi dele fino a quanto si potrà trovare in più in busta paga. I motivi delIl problema sembra derivare dalla lentezza con cui molte aziende e l’amministrazione pubblica si sono adoperate nell’attivare la modulistica necessaria. Questo ha causato ritardi nel processo di erogazione del ...

“Oggi festeggiamo tutte le donne ma, come purtroppo avevamo previsto, per le donne che sono anche mamme c’è poco da festeggiare: il Bonus mamme non sta funzionando . Dai primi riscontri avuti dalla ... (ilgiornaleditalia)

Bonus mamme in ritardo? paga mento ?triplo? a marzo. Decine di migliaia di lavoratrici con due o più figli piccoli non hanno ancora ricevuto il Bonus mamme . La misura consiste in... (ilmessaggero)

Bonus mamme, 450 euro in busta paga: pagamento "triplo" a marzo. Requisiti e come richiederlo: Bonus mamme in ritardo Pagamento “triplo” a marzo. Decine di migliaia di lavoratrici con due o più figli piccoli non hanno ancora ricevuto il Bonus mamme. La misura consiste ...ilmessaggero

Bonus gravidanza 2024, fino a 8.500 euro prima e dopo il parto: Per le famiglie con donne in gravidanza spettano diversi contributi e agevolazioni, per un importo che nel migliore dei casi può arrivare a 8.500 euro.money

"Casa Italia" tutta al femminile: Sono argomenti tutti al femminile quelli trattati nella nuova puntata di "Casa Italia", in onda venerdì 8 marzo su Rai Italia, RaiPlay e, dopo la mezzanotte, su Rai 2. In apertura, si celebrano il cor ...rai