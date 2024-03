Bologna ad Empoli con il favore dei bookie | ma senza Zirkzee la vittoria paga oltre il doppio

Il weekend di campionato che precede la sosta per le Nazionali inizia al Castellani: tre punti per Motta a 2,10, con i toscani a 3,70. Juve in casa col Genoa («1» a 1,50), Milan a Verona («2» a ... (sbircialanotizia)

Nicola 'il Bologna è una big, voglio un Empoli concentrato': Davide Nicola presenta la sfida contro il Bologna di domani sera a Empoli. Dopo due sconfitte la squadra toscana cerca di tornare a smuovere la classifica contro la squadra rivelazione della Serie A. ...ansa

Bologna - I convocati di Thiago Motta per l'Empoli: assenti Zirkzee e Posch: È stato reso noto l’elenco dei convocati di Thiago Motta per la sfida di domani all'Empoli: non c'è Posch per motivi familiari (sta per nascere suo figlio), mentre sono out per infortunio Zirkzee e Ka ...napolimagazine

Thiago Motta "Buona reazione dopo ko con Inter, con Empoli bella gara": "Loro stanno bene, sanno cosa vogliono e hanno messo in difficoltà tante squadre", dice il tecnico rossoblù Bologna (ITALPRESS) - "Come sempre, la partita con l'Empoli è la più importante perché è la ...sport.tiscali