Bocconi avvelenati disseminati per strada | cagnolino in fin di vita in provincia di Latina

(Di giovedì 14 marzo 2024) Pubblicato il 14 Marzo, 2024 “Comunico con tanto dispiacere che purtroppo in zona Cisterna vecchia ci sono in giro dei wurstel”. Questa la prima parte del messaggio che Noemi, una utente di Cisterna, ha scritto sui propri canali social: “Purtroppo – continua il messaggio – unne ha già mangiato uno e sta in fin di. Il suo padrone è disperato. Vi chiedo solo di condividere il mio post e fallo girare il più possibile e occhi aperti per i nostri amici pelosi”. Insomma, in città ci sarebbe qualcuno che, peer qualche motivo, prepara deiper i nostri amici a quattro zampe. Appena qualche giorno fa, segnalazioni analoghe erano arrivate dalla località Collemarcaccio. I wurstel sarebbero stati alterati con veleno per topi o per lumache.