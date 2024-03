Blitz notturno in un negozio di parrucchiera | due arrestati

(Di giovedì 14 marzo 2024) Prosegue l’azione dei carabinieri di Lucca nel controllo del territorio finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità. Nel corso della notte di sabato scorso, i carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto due ragazzi di nazionalità albanese rispettivamente di anni 26 e 28, con precedenti di polizia, sorpresi subito dopo aver perpetrato il furto all’interno di undi. I militari sono tempestivamente intervenuti dopo una chiamata al 112 da una privata cittadina, che aveva notato due persone incappucciate muoversi con fare sospetto, di cui uno con un oggetto contundente in mano. I due giovani avevano rubato una modica somma di denaro. Nel corso delle relative perquisizioni personali, venivano rinvenuti e sequestrati, una torcia ed un arnese per lo scasso. Dopo avere trascorso il fine settimana nelle camere di ...

È un 35enne l'autore del Blitz notturno al Bar Lodi in piazza della Vittoria

